‘Pepe’ Mujica: quieran a Colombia, tiene el privilegio de ser uno de los lugares más ricos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (c), condecora con la Cruz de Boyacá al expresidente de Uruguay, José Mujica (i), este jueves, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sofía Torres / Sofía Torres ( EFE )

Luego de recibir la condecoración que le entregó el presidente Gustavo Petro de la Gran Cruz de Boyacá, el expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, envió un emotivo mensaje dirigido a Colombia y a toda América Latina, destacando las inmensas riquezas naturales, culturales y humanas del país, así como el desafío de construir una región independiente y unida.

En su intervención, Mujica hizo un llamado a los colombianos a valorar su tierra y creer en su capacidad para prosperar: “quieran la Colombia, que por encima de todo la quieran . Tenemos que salir del mundo dependiente y ser nosotros mismos. Si soñamos con la prosperidad, depende de nosotros”, expresó con la firmeza y pasión que lo caracterizan.

El líder uruguayo recordó con admiración su experiencia al recorrer el país, mencionando lugares como Medellín, Cartagena y el Cauca, en donde quedó impresionado por la generosidad de la naturaleza colombiana.

“Me quedé asombrado del tamaño de la caña de azúcar, la magnitud de la selva, la conexión con los dos mares. Es un privilegio que pocos países tienen”, dijo.

Además, Mujica resaltó la necesidad de que los colombianos se unan con generosidad y aprecien la riqueza de su tierra, no solo como un recurso material, sino como una identidad que debe ser defendida: “sería bueno que no adjuren de eso. No lo digo por quedar bien, lo digo porque es cierto”, afirmó.

El expresidente uruguayo también extendió su reflexión a toda América Latina, instando a los ciudadanos de la región a fortalecer su fe en sí mismos y trabajar juntos por un futuro más justo e independiente: “Quieran nuestra América”, concluyó, dejando un mensaje de unidad y esperanza.

Con estas palabras, José ‘Pepe’ Mujica recordó a Colombia su potencial y responsabilidad como uno de los países más diversos y privilegiados del mundo, un llamado que resuena con fuerza en un momento en el que América Latina busca consolidar su lugar en el escenario global.