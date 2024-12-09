Socializan en Santa Marta el descubrimiento de Sirius 2 el pozo de gas más grande del país

Santa Marta

Antonio Velásquez Gerente de Exploración Offshore de Ecopetrol y Rodrigo Costa Gerente general de Petrobras, lideraron en Santa Marta una rueda de prensa donde entregaron un balance del descubrimiento de gas más grande del país y que tan importante es este hallazgo para la autosuficiencia energética de Colombia.

“Esto es una cosa muy buena para Colombia, pues refuerza la soberanía del país, la seguridad energética, hoy Colombia tiene cerca de 2,3 terapies de reservas probadas, estamos hablando de un potencial de más del 200%”, precisó Rodrigo Costa Gerente general de Petrobras.

Asimismo, se refirió a que depende del país cuando llega el gas “tenemos plata, gente tecnología, las juntas directivas ya lo tienen dentro del portafolio. Necesitamos los permisos ambientales y para eso debemos tener las consultas previas”.

Por su parte Antonio Velázquez, Gerente de Exploración Offshore de Ecopetrol, se refirió al pozo de descubrimiento de gas costa fuera más grande en la historia de Colombia, descubrimiento de gran potencial que da paso al inicio de las gestiones socioambientales y de licenciamiento necesarias para transportar el gas a los centros de consumo, en el marco de una transición energética justa.

“Hoy es un día especial para los colombianos, queremos anunciarle a los samarios lugar donde está nuestra base de exploraciones en tierra, el éxito del mayor hallazgo de gas en el caribe colombiano, tuvieron que pasar 50 años y estamos muy felices de anunciarlo”, dijo parte Antonio Velázquez, Gerente de Exploración Offshore de Ecopetrol.

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El consorcio estima invertir USD $1.200 millones para la fase de exploración1 y US$ 2.900 millones en la fase de desarrollo de producción. La expectativa de inicio de la producción de gas natural es de 3 años luego de recibir todas las licencias ambientales y si se confirma la viabilidad comercial del descubrimiento, previsto hasta 2027. La producción esperada, a través de cuatro pozos productores en un innovador diseño “subsea to shore”, es de alrededor de 470 millones de pies³/día durante 10 años.