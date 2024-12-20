Solo el 36,1 % de los samarios considera que las cosas en la ciudad van por buen camino

Santa Marta

El programa Santa Marta Cómo Vamos llevó a cabo la socialización de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana correspondiente al segundo semestre del 2024. Este estudio, que busca ser un insumo clave para la toma de decisiones de los dirigentes políticos y administrativos de la ciudad, ofrece una radiografía integral de la calidad de vida, el entorno económico, los activos personales, el hábitat urbano, y la relación entre gobierno y ciudadanía.

“Esto es lo que la ciudadanía está pensando ya vemos que la muestra es de más de 500 personas que tienen esta percepción sobre diferentes aspectos que se evalúan a través de la encuesta, es importante saberlo para tomar decisiones” precisó Juliana Méndez, directora de Pro Santa Marta.

Según la información suministrada, solo el 36,1 % de los encuestados considera que las cosas en Santa Marta van por buen camino. Solo el 30,6 % de los encuestados considera que su situación económica ha mejorado en el último año.

Por otro lado, la inseguridad es una preocupación generalizada: solo el 25,7% de los encuestados se sienten seguros en la ciudad. La calidad del transporte, el estado de las vías y los servicios como agua (62,8% insatisfechos) y alcantarillado (48% insatisfechos) son puntos críticos.

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Los resultados de esta encuesta subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas en temas como empleo, salud, educación y seguridad.