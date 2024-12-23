Santa Marta, ‘La ciudad del origen’, ya tiene su marca oficial 500 años

Santa Marta

En el Teatro Santa Marta, la Alcaldía Distrital junto con la Fundación Tras la Perla, lideraron el lanzamiento de la imagen de los 500 años de la ciudad, que acompañará la promoción en los 365 días del 2025, y la narrativa que llevó a la construcción de la misma y lo que representa.

“Este es el inicio de un acontecimiento que reivindicará a todo un pueblo, un proyecto que hemos planteado minuciosamente y de manera responsable junto con la fundación Tras la Perla, que integra la visión de nuestros hermanos mayores, de todas las poblaciones, afrodescendientes, mujeres, adultos mayores, niños, así como también, del sector privado, de la administración distrital y de numerosos samarios y samarias”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

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Por su parte, el artista samario y director de la fundación Tras la Perla, Carlos Vives, expresó que la mejor construcción de los 500 años es dejar de lado las ambiciones personales y pensar en conjunto para lograr los objetivos que se han contemplado por años.

De acuerdo con la gerente de los 500 Años, Marcela Sierra, este es el resultado de un trabajo conjunto entre la “Alcaldía y el sector privado para lograr promover la historia”.