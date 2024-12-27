Parques Nacionales anuncia nuevas tarifas de ingreso al Parque Tayrona para 2024

Santa Marta

Con la Resolución No. 695 del 17 de diciembre de 2024, Parques Nacionales Naturales de Colombia actualizó las tarifas para el ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona, vigentes a partir de 2024. Las tarifas aplican según la categoría de visitante, temporada y sector del parque.

Tarifas de ingreso:

Colombianos, residentes en Colombia y Comunidad Andina de Naciones (menores de 25 años):

Temporada baja: $26.000

Temporada alta: $29.000

Sector Bahía Concha: $14.500 (todo el año).



Temporada baja: $26.000 Temporada alta: $29.000 Sector Bahía Concha: $14.500 (todo el año). Mayores de 25 años (nacionales, residentes o Comunidad Andina):

Temporada baja: $35.000

Temporada alta: $41.000

Sector Bahía Concha: $25.000 (todo el año).



Temporada baja: $35.000 Temporada alta: $41.000 Sector Bahía Concha: $25.000 (todo el año). Extranjeros no residentes ni miembros de la Comunidad Andina:

Temporada baja: $77.500

Temporada alta: $92.000

Sector Bahía Concha: $41.000 (todo el año).



Temporada baja: $77.500 Temporada alta: $92.000 Sector Bahía Concha: $41.000 (todo el año). Nacidos en Santa Marta:



Menores de 25 años:

Temporada baja: $13.000

Temporada alta: $29.000

Sector Bahía Concha: $11.000 (todo el año).



Mayores de 25 años:

Temporada baja: $17.500

Temporada alta: $41.000

Sector Bahía Concha: $11.000 (todo el año).



Tarifas para vehículos:

Automóviles: $20.000

Colectivos: $51.500

Buses o busetas: $108.500

Motocicletas: $14.500

Cierres programados para 2025

El parque cerrará temporalmente en tres periodos del año para permitir que las comunidades indígenas realicen rituales de renovación ambiental:

1 al 15 de febrero : Época de Kugkui Shikasa.

: Época de Kugkui Shikasa. 1 al 15 de junio : Época de Saka Juso.

: Época de Saka Juso. 19 de octubre al 2 de noviembre: Época de Nabbatashi.

Esta actualización busca garantizar una mejor experiencia para los visitantes y apoyar la conservación del ecosistema único del Parque Tayrona.