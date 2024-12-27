Parques Nacionales anuncia nuevas tarifas de ingreso al Parque Tayrona para 2024
Las tarifas variarán según la temporada, tipo de visitante y sector, e informó sobre los cierres programados en 2025.
Santa Marta
Con la Resolución No. 695 del 17 de diciembre de 2024, Parques Nacionales Naturales de Colombia actualizó las tarifas para el ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona, vigentes a partir de 2024. Las tarifas aplican según la categoría de visitante, temporada y sector del parque.
Tarifas de ingreso:
- Colombianos, residentes en Colombia y Comunidad Andina de Naciones (menores de 25 años):
Temporada baja: $26.000
Temporada alta: $29.000
Sector Bahía Concha: $14.500 (todo el año).
- Mayores de 25 años (nacionales, residentes o Comunidad Andina):
Temporada baja: $35.000
Temporada alta: $41.000
Sector Bahía Concha: $25.000 (todo el año).
- Extranjeros no residentes ni miembros de la Comunidad Andina:
Temporada baja: $77.500
Temporada alta: $92.000
Sector Bahía Concha: $41.000 (todo el año).
- Nacidos en Santa Marta:
Menores de 25 años:
Temporada baja: $13.000
Temporada alta: $29.000
Sector Bahía Concha: $11.000 (todo el año).
Mayores de 25 años:
Temporada baja: $17.500
Temporada alta: $41.000
Sector Bahía Concha: $11.000 (todo el año).
Tarifas para vehículos:
- Automóviles: $20.000
- Colectivos: $51.500
- Buses o busetas: $108.500
- Motocicletas: $14.500
Cierres programados para 2025
El parque cerrará temporalmente en tres periodos del año para permitir que las comunidades indígenas realicen rituales de renovación ambiental:
- 1 al 15 de febrero: Época de Kugkui Shikasa.
- 1 al 15 de junio: Época de Saka Juso.
- 19 de octubre al 2 de noviembre: Época de Nabbatashi.
Esta actualización busca garantizar una mejor experiencia para los visitantes y apoyar la conservación del ecosistema único del Parque Tayrona.