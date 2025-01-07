Santa Marta cierra temporada turística con ocupación hotelera del 96%

Santa Marta

La temporada turística de fin de año y enero de 2025 ha consolidado a Santa Marta como uno de los destinos más destacados de Colombia, con resultados históricos en ocupación hotelera y flujo de visitantes. Según Cotelco Magdalena, el promedio de ocupación hotelera superó el 90% en los primeros días de enero, alcanzando un pico del 95% durante el puente de Reyes Magos. Desde el 26 de diciembre, los índices oscilaron entre el 70% y el 90%, cifras que superan las expectativas y confirman el creciente atractivo de la ciudad.

En las últimas dos semanas, más de 250,000 turistas provenientes de diversas regiones del país visitaron Santa Marta, dinamizando tanto la oferta formal de alojamiento como las plataformas digitales de hospedaje. Este auge turístico no solo impactó positivamente a hoteles, hostales y glamping, sino también al comercio local y a la cadena productiva del sector, desde transportes hasta la oferta gastronómica y de entretenimiento.

A pesar de los retos impuestos por las fuertes lluvias que afectaron zonas rurales como Minca, Taganga y el Parque Tayrona, el presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García Silva, destacó el esfuerzo conjunto entre autoridades locales, organismos de socorro y el sector privado para garantizar una temporada exitosa. “Este balance nos motiva a seguir promoviendo el turismo sostenible, especialmente de cara al aniversario 500 de nuestra ciudad”, señaló.

La bahía de Santa Marta, uno de los epicentros turísticos, registró una alta afluencia durante el puente de Reyes Magos. Turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de un día soleado recorriendo el Camellón Rodrigo de Bastidas, apoyando a artesanos locales, o disfrutando de paseos náuticos que revelan la magia del centro histórico desde el mar.

Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico, resaltó los esfuerzos de la estrategia “Gerencias Turísticas”, que garantizó vigilancia y seguridad en las zonas más concurridas, fortaleciendo la experiencia turística. “Estas cifras reflejan que Santa Marta no solo es un destino predilecto, sino también un ejemplo de trabajo articulado entre el sector público y privado”, afirmó.

Con una derrama económica que beneficia a cientos de familias y pequeños empresarios, Santa Marta cierra una temporada turística que ratifica su liderazgo como destino imperdible en Colombia, proyectándose hacia un futuro sostenible y próspero.