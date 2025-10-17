Corte Suprema deja en firme condena contra Carlos Alonso Lucio por falsa denuncia

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 2 años y 6 meses de prisión contra el excongresista y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Alonso Lucio, por el delito de falsa denuncia.

La Corte mantuvo incólume el fallo de única instancia al rechazar el recurso de impugnación especial que había presentado Lucio, tras declarar improcedente la impugnación determinando que solamente se pueden apelar sentencias proferidas entre el 30 de enero de 2014 y hasta el 17 de enero de 2018.

NOTICIA EN DESARROLLO...