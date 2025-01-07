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17 jul 2026 Actualizado 05:13

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Un concejal de Soledad, Atlántico, fue víctima de un robo

Delincuentes le habrían robado unos veinte millones de pesos.

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

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El hecho de inseguridad tuvo lugar este fin de semana en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con la información que se conoció, sujetos armados llegaron hasta la residencial del concejal Emilio Vega y lo despojaron del dinero en efectivo que tenía en ese momento, así como de otras pertenencias.

El robo se presentó cuando el cabildante se encontraba a las afueras de su vivienda, ubicada en el sector de Hipódromo.

Al parecer, los delincuentes llegaron a bordo de tres motocicletas y se encontraban fuertemente armados.

El monto total del robo sería de unos $20 millones. Este es el segundo caso de ese tipo que tiene como víctima a un concejal del municipio.

El hecho anterior ocurrió en el centro de Soledad, cuando otro funcionario y su padre fueron objeto de un hurto cuando se movilizaban en su vehículo.

Andrea Maestre

Andrea Maestre

"Periodista de investigación, corresponsal permanente de W Radio en Barranquilla y ganadora del Premio...

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