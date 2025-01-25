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10 jul 2026 Actualizado 01:10

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Ofrecen recompensa de $1.000 millones por información del grupo ‘La Muerte’ en Santa Marta

Las autoridades en Santa Marta ofrecieron esta recompensa para dar con los responsables de los últimos hechos delictivos que han alterado la tranquilidad en la capital del Magdalena.

Santa Marta

En desarrollo de un Consejo de Seguridad que presidió el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se establecieron algunas acciones ante los últimos hechos de sicariato que tienen intimidada a la población al parecer por miembros de un grupo criminal autodenominado ´La Muerte´, quienes a través de un video y portando armas de largo y corto alcance, anunciaron una limpieza social en la ciudad.

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“Aumentar la presencia del Ejército con unidades móviles en puntos estratégicos; establecer una bolsa de $1.000 millones como recompensa para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de los videos del grupo autodenominado ‘La Muerte’, precisó el mandatario de los samarios.

Por otro lado, anunció que con la Fiscalía y la SIJIN, se intensificarán los trabajos de inteligencia para capturar a los delincuentes que operan en la ciudad; asimismo, tener una Unidad Especial de Policía para la identificación y judicialización del sicariato.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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