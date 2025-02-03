Fuertes vientos en Santa Marta, mantienen en alerta a la población

La Dirección General Marítima (Dimar) informó sobre la interacción entre un sistema de altas presiones ubicado en el Atlántico Norte y un sistema de baja presión localizado sobre el centro del litoral colombiano. Se estima que los vientos continúen provenientes del este y noreste, con velocidades de hasta 55 kilómetros por hora y posibles ráfagas superiores.

Debido a los intensos vientos que azotan a Santa Marta por estos días, algunos sectores de la ciudad se han visto seriamente afectados, esta situación provocó la caída parcial del cielo raso en uno de los pasillos de un centro comercial. El incidente no dejó víctimas, pero sí causó momentos de tensión entre los que allí se encontraban.

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Otro caso aislado se presentó en una vivienda, donde los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol sobre la misma, causando daños en la cubierta del techo y en parte de la pared de la propiedad.

Por otro lado, la autoridad marítima colombiana hace un llamado al gremio marítimo y a las personas que realicen actividades en el mar para extremar las medidas de seguridad durante sus operaciones.