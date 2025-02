Caso Luz Mery Tristán: Andrés Gustavo Ricci fue declarado culpable del feminicidio de expatinadora

Este martes se llevó a cabo la audiencia de sentido del fallo condenatorio contra el empresario Andrés Gustavo Ricci, quien fue hallado culpable del delito de feminicidio agravado por el asesinato de su expareja, la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán.

El crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023 en la casa donde ambos vivían, en la comuna 19 de Cali. Allí, la deportista fue hallada con impactos de bala, mientras que Ricci fue capturado en flagrancia.

El juez del caso fijó para el próximo 4 de marzo la audiencia de lectura de sentencia y dosificación de la pena, en la que se definirá cuántos años de prisión enfrentará por este feminicidio que conmocionó al país.

Valeria Tristán, hija de la excampeona, manifestó que la decisión representa un mensaje de justicia y un llamado de atención sobre la violencia de género.

“Es un sentimiento, al menos, de tranquilidad y de justicia, de saber que el feminicida que hizo esto no va a salir libre, que va a tener que pagar por los crímenes que cometió. Queremos enviar un mensaje fuerte a todos los feminicidas, a todas las personas que no han pagado por las vidas que han quitado y a todas esas mujeres que están siendo víctimas de violencia y que aún no han podido salir de ese ciclo de maltrato”, expresó.

Sobre la condena, señaló que la familia y la Fiscalía están solicitando la pena máxima:

“Nuestro abogado defensor de víctimas también lo ha pedido, pero esa decisión será del juez, basado en todas las pruebas”.

Cabe recordar que la defensa de Ricci intentó obtener su libertad argumentando vencimiento de términos, pero la jueza del caso negó la solicitud.

En homenaje a la memoria de Luz Mery Tristán, el próximo 6 de abril se realizará en Cali una carrera de atletismo, un evento que busca honrar su legado y visibilizar la lucha contra la violencia de género.