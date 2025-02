Extienden consulta pública para definir zona de reserva temporal en Santurbán

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que la consulta pública sobre el proyecto de resolución para declarar una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el Macizo de Santurbán estará abierta hasta el próximo viernes 14 de febrero.

Esta prórroga se aprobó tras la solicitud de comunidades de Santander que buscan mayor tiempo para presentar sus observaciones y propuestas.

Según la cartera ambiental, “se han desarrollado 13 reuniones presenciales y varias sesiones virtuales con diversos actores del territorio”, las cuales han servido para aclarar dudas y escuchar las preocupaciones ciudadanas frente a la iniciativa.

Durante estos encuentros, la entidad también ha ofrecido detalles sobre los documentos técnicos y legales que respaldan el proyecto, disponibles desde el 27 de noviembre en el portal web oficial del Ministerio.

Entre los aspectos más discutidos en los diálogos, el Ministerio enfatizó que “la reserva no afectará el desarrollo de los procesos de formalización de pequeños mineros tradicionales en áreas libres, ni impactará la actividad agropecuaria, el turismo o la infraestructura vial del territorio”. De igual forma, se insistió en que la figura de protección no restringirá la actualización de planes o esquemas de ordenamiento territorial, al no ser considerada una “determinante ambiental definitiva”.

Los funcionarios explicaron además que la medida no alterará la seguridad jurídica de los predios ni bloqueará trámites de licencias ambientales ajenos al ámbito minero. “La reserva no será registrada en los certificados de libertad y tradición, ni se utilizará para expropiar o especular con el valor de la tierra”, indicaron voceros de la entidad.

Con el nuevo plazo de la consulta, los interesados tendrán hasta el 14 de febrero para enviar comentarios. Una vez concluida esta etapa, se analizarán todos los aportes recibidos y se determinará su posible inclusión en el proyecto de resolución final, que definirá las condiciones de la zona de reserva temporal en el Macizo de Santurbán.