Presidente de la Corte Constitucional, a la espera de resultados de la Fiscalía por “chuzadas”

En entrevista con W Radio, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez se refirió a la relación con el Gobierno, el estado de las demandas contra reformas como la pensional y temas de la salud, así como abordó lo ocurrido frente a las presuntas “chuzadas” que sufrieron su despacho y él, las cuales encendieron las alarmas en el alto tribunal durante el 2024.

Al ser cuestionado sobre qué resultados le han dado desde la Fiscalía frente a quiénes y por qué estarían buscando escuchar sus comunicaciones, el presidente de la Corte Constitucional aseguró que está a la espera de que el ente investigador le comunique los resultados de lo ocurrido. Además, reveló se mantiene cumpliendo sus funciones sin ningún tipo de “temor” por quienes quisieran causar una “afectación”.

“No se ha culminado la investigación y por lo tanto no se ha podido adoptar una determinación de fondo, porque avanza en los términos razonables que la Fiscalía tiene para adelantar ese tipo de investigación; esperemos que la Fiscalía, yo guardo la esperanza de que la Fiscalía cumpla con su función de investigación y nos dé unas conclusiones más adelante”, afirmó el magistrado Ibáñez.

El presidente de la Corte Constitucional señaló que por ahora no ha vuelto a sentir indicios de que su teléfono esté siendo interceptado, pero no lo descartó, aduciendo que identificar ese tipo de herramientas maliciosas avanzadas no es de fácil reconocimiento.

“Hay mecanismos que uno definitivamente no logra identificar como que están ahí, pero pueden ser usados para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia, hay otros que son fácilmente detectables, los que son fácilmente detectables me permiten afirmar que en este momento no hay nada, pero yo no puedo afirmar que eso sea del todo cierto porque hay instrumentos que no son fácilmente detectables en el mundo de la inteligencia”, detalló el presidente del alto tribunal.

En relación con la eventualidad de que otro magistrado tuviese preocupación sobre estar siendo escuchado ilegalmente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez indicó que por el momento no ha tenido conocimiento de alguna situación similar, pero, explicó que cada uno de los magistrados, de tener algún indicio, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.

El presidente del alto tribunal asimismo explicó que, en su momento, cuando denunció las presuntas escuchas, fue a declarar en la Fiscalía junto con tres de sus magistrados auxiliares, y tiene entendido que allí se incorporó también la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro sobre el origen, la adquisición y el uso de la herramienta Pegasus.

“Es un tema que maneja íntegramente la Fiscalía con la reserva correspondiente y es ella la que tendrá que dar el resultado de la investigación”, concluyó.