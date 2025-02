Por falta de planeación, la Policía no autorizó la seguridad para el partido de América en Palmira

La Policía del Valle del Cauca reiteró que no garantizará el servicio de seguridad para el partido entre América de Cali y Santa Fe, programado para el próximo sábado en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

La decisión se debe a la falta de planeación previa y al riesgo que representa el evento, especialmente después de los disturbios ocurridos en la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional, que derivaron en una sanción de cinco fechas sin público en el Pascual Guerrero.

A pesar de eso, América de Cali anunció a través de un comunicado su intención de jugar con público y aprovechar el encuentro para presentar oficialmente a Juan Fernando Quintero y Luis Ramos.

📄 Comunicado oficial | Fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-I. pic.twitter.com/TTTx2hKaVJ — América de Cali (@AmericadeCali) February 13, 2025

Sin embargo, el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante del Departamento de Policía de Valle, sostiene que el evento no estaba programado y que no hay suficiente pie de fuerza para garantizar la seguridad.

“La policía Valle no dio la viabilidad, porque no tenemos en este momento una planeación y no lo puedo hacer corriendo, pues es un partido triple A y eso implica más de mil efectivos, y sería o responder por el servicio en el departamento o cubrir un partido que no estaba programado ni dentro del cronograma”, señaló.

El oficial recordó que el equipo escarlata aún cumple una sanción tras los desmanes ocurridos en Cali, donde 23 policías resultaron heridos y se registraron robos de un arma y un radio de comunicación.

Por su parte, la Alcaldía de Cali indicó que se mantiene la sanción de cinco fechas a puerta cerrada para el América en el estadio Pascual Guerrero. No obstante, apuntó que las autoridades trabajan en la búsqueda de soluciones que permitan reabrir el escenario al público.

En ese sentido, le solicitaron al club la presentación de un plan de acción que incluya mejoras en logística, tecnología y trabajo social con las barras.

Entre las alternativas en evaluación está la implementación de un control biométrico por parte de la Registraduría en los accesos al estadio, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad.

Sobre el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga que se disputará este viernes, la Policía Valle confirmó que sí contará con el respaldo de seguridad, ya que su planeación se realizó con antelación y en coordinación con la Dimayor.