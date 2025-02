“La edad más importante es la que tenemos en el momento”: Paula Arcila sobre obra ‘Miss Cuarenta +10′

Paula Arcila, presentadora de televisión, regresa a Miami para celebrar con ‘Miss Cuarenta + 10′, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y entregó detalles de esta obra y de los estigmas detrás de la edad.

“Yo comencé a celebrar mis 40 hace 10 años, cuando cumplí 40 años siendo muy paisa, muy colombiana”, dijo.

Además, comentó que toda su vida quiso ser reina pero no podía porque según ella, “era muy feita”.

“Entonces, cuando cumplí los 40 años, quise hacer un monólogo en lugar de hacer una fiesta de cumpleaños que me daba mucha pereza, y en este monólogo hablé acerca de toda la evolución de las personas, no solamente de las mujeres, personas en general cuando cumplimos años”, contó.

A través de este escrito, se coronó como reina. “Celebré mis 40 hace 10 años en el teatro con un monólogo. Invité muchos amigos, pero para mi sorpresa llegaron amigos y no tan amigos”.

De este modo, reveló que ahora, irá a Miami a celebrar sus 40+10.

Frente a lo que se verá en este nuevo show, dijo que se verán “un poquito más de arrugas”.

“Son 10 años de vivencia, una preocupación de querer contar algo más, algo diferente, pero es que, por ejemplo, no me ha llegado a la menopausia y estoy haciendo una fuerza. Yo digo que por lo menos me llegue para poder contar algo de la menopausia”, reveló entre risas.

Asimismo, aprovechó para destacar que no esconde su edad, que lo único que le preocupa es sentirse tranquila y disfrutar toda su vida.

“La edad más importante es la que tenemos en este momento”, concluyó.