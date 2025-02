Conservador José Alfredo Marín renunció al Senado por afectaciones de salud

El senador conservador José Alfredo Marín presentó oficialmente su renuncia irrevocable a su curul en el Congreso.

Según la carta radicada ante la Presidencia de la corporación, se retira del Legislativo debido a problemas de salud.

Marín hacía parte de la Comisión Séptima, donde se debate la reforma laboral, y señaló lo siguiente: “Gratitud con la institución y las personas que hacen parte de ella, sin embargo, no son desconocidas las afectaciones que he tenido en mi salud y que hoy me llevan a apartarme de mi curul”, dijo.

El senador también fue uno de los votos claves en contra de la primera reforma a la salud presentada por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho.

De hecho, Marín hizo parte del bloque de congresistas que se opuso al proyecto y que terminaron con su hundimiento en esa comisión. Hasta ahora, esa ha sido una de las derrotas legislativas más duras del gobierno Petro en el Congreso.

Ahora, tras su salida, la curul del Partido Conservador sería asumida por Esperanza Andrade, quien obtuvo 74.418 votos en las elecciones legislativas y ya había sido senadora durante el periodo 2018-2022. Es oriunda del Huila y ya fue ratificada su posición por el Consejo Nacional Electoral (CNE).