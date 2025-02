Soluciones W: Dinis Mendoza recibe su apartamento gracias a ‘Regalos que Hacen Crecer’

El momento que Dinis Mendoza esperó por años por fin llegó. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, cruzó la puerta de su nuevo apartamento en Lagos de Torca. “Lloré de alegría, lloré de felicidad. No me lo merezco, Dios, pero llegó. Tú me lo mandaste y solo tú sabrás por qué llegó”, expresó mientras recorría su nuevo hogar, aún sin creerlo.

Dinis ha dedicado más de 17 años a transformar la vida de niños y familias en situación vulnerable. Su amor y compromiso han impactado a más de 10.000 niños, dándoles oportunidades en educación, música y deporte. Hoy, gracias a la campaña ‘Regalos que Hacen Crecer’ de Amarilo y W Radio, su historia da un giro lleno de esperanza.

Pero la sorpresa no terminaba con la entrega del apartamento. Lo que Dinis no sabía es que su nuevo hogar estaría completamente amoblado gracias a Muebles y Colchones Jamar, y equipado con electrodomésticos donados por Haceb. Cuando entró y vio cada espacio listo para ser habitado, su emoción se desbordó. “No esperaba tanto. Tantos muebles, los acabados perfectos… Estoy feliz y profundamente agradecida”, dijo entre lágrimas, tocando cada detalle con incredulidad.

Una comunidad que crece con solidaridad

Roberto Moreno, presidente de Amarilo, estuvo presente en la entrega y compartió la importancia de esta iniciativa. “Esto empezó como un sueño hace 15 años y hoy seguimos cambiando vidas. Lagos de Torca será una ciudad incluyente, donde todos cabemos, y queremos que Dinis haga parte de esta comunidad”, comentó.

Dinis fue invitada a construir junto con sus nuevos vecinos un espacio lleno de oportunidades y solidaridad. La esencia de esta campaña va más allá de entregar una vivienda: busca transformar vidas y fortalecer comunidades con sentido de pertenencia.

El momento más esperado

El instante en que Dinis recibió las llaves de su apartamento fue indescriptible. A su alrededor, el equipo de W Radio y Amarilo la rodeó con aplausos y abrazos. La emoción era palpable, incluso el equipo de La W no pudo contener las lágrimas.

La felicidad de Dinis era contagiosa. Mientras recorría cada habitación, se detenía a admirar cada detalle: la cocina completamente equipada, la sala acogedora, los dormitorios listos para ser disfrutados por su familia. “¡Qué belleza! No me imaginaba esto así”, repetía una y otra vez, con una mezcla de incredulidad y gratitud.

Un mensaje de esperanza

Con el corazón lleno y la emoción a flor de piel, Dinis compartió unas palabras para quienes hoy sueñan con un milagro como el suyo: “Tengan fe, confíen. Dios nunca nos desampara, ni en las buenas ni en las malas”.

Esta entrega fue la confirmación de que la solidaridad cambia vidas y que el bien que se da, siempre regresa. Hoy, Dinis y su familia comienzan una nueva historia en un hogar construido con amor y esperanza.