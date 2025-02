Armado Zabaraín anuncia denuncia penal contra Luis Carlos Reyes

Barranquilla

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Armado Zabarían confirmó a WRadio que interpondrá una denuncia penal contra el actual ministro de comercio, Luis Carlos Reyes, tras haber sido incluido en un listado de congresistas que habrían solicitado nombramientos.

De acuerdo con Zabaraín, nunca ha hablado con Reyes “más de 2 minutos”.

Asimismo, negó haber ido a su despacho.

El representante también mencionó que fue incluido en la lista como si recomendara a una persona que, según el, no conoce.

“Es que ese señor Reyes, nunca he charlado con él más de 2 minutos, que nunca fui a su despacho. Me incluya en una lista como si recomendara a una persona que no conozco”, indicó Zabaraín a este medio.

La reacción surgió después de que se conociera un listado de congresistas que, presuntamente, habrían sugerido nombramientos en la DIAN y en la Policía Fiscal y Aduanera- POLFA.