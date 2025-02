“Nunca lo conocí, ni le pedí entrevistas”: exdirectora de Aduanas de la Dian sobre alias Papá Pitufo

Claudia Gaviria, exdirectora de Aduanas de la Dian, habló en W Sin Carreta sobre el caso de alias ‘Papá Pitufo’ luego de conocer unos audios publicados por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, en los que presuntamente alias ‘Papá Pitufo’ habla de ella como una “ficha” de su red criminal.

Según Gaviria, este no es un tema muy fácil de tratar, no es un tema cómodo. Sin embargo, destaca que “hay que asumir con la verdad y la valentía que en estos casos se requiere, vamos para adelante con la conciencia tranquila, el que nada debe nada teme”.

Asimismo, desmintió haber tenido algún contacto con alias Papá Pitufo. “Nunca conocí personalmente a este señor, ni tuve comunicación con él, no le pedí ninguna entrevista”.

No obstante, afirmó que sí coincidencias y posibles hipótesis. “Yo empecé en la Dian en el 92, funcionaria de carrera administrativa, tuve muchos cargos, entre esos estuve en la dirección de gestión de aduanas entre el 2012 y 2018″.

Para 2018, según contó, llegó un nuevo director, quien la ubicó en Medellín como directora seccional un año.

“Luego estuve en la Presidencia de la República como asesora y a mi cargo tenía el grupo de denuncias”, dijo.

Al paso de tres años, volvió a la Dian, donde recibió la información de que debía comunicarse con el señor Carlos Guzmán, de la Consejería de regiones, quien le mencionó que el presidente Gustavo Petro la quería como directora de aduanas nacionales.

“En medio de las conversaciones me dijeron que la condición era que me debía reunir con el hermano del presidente, Juan Fernando Cristo, que tenía que ser fuera de las instalaciones de Presidencia, que tenía que ser en un hotel y obviamente no accedí”, dijo.

Después recibió varias llamadas donde le insistían que se vieran en el hotel a lo que ella reiteró que no le parece algo usual.

“Luego me dijeron que me comunicara con el asesor de Juan Fernando Petro, Cesar Valencia, y a ese señor le digo que no iré a esa reunión”, afirmó.

Tras su jubilación el 1 de marzo de 2023, en octubre el señor Carlos Guzmán vuelve a buscarla diciéndole que el jefe de Estado la quería como directora. “Yo recibí un correo de Cesar Valencia”.

Finalmente, reveló que solicitó a la Fiscalía un reporte de antecedentes a ver si tenía algún pleito o alguna investigación y efectivamente no tenía nada.

“Lo que quiere es vengarse porque hice muchos operativos o solicitar beneficios antes la Fiscalía”, concluyó.