Estos serían los cruces de los octavos de la Champions League: el sorteo será este 21 de febrero

El sorteo del próximo viernes 21 de febrero definirá los cruces de los octavos de final de la competición europea más importante a nivel de clubes, la UEFA Champions League. Sin embargo, con los playoffs ya finalizados, algunos cruces ya se empiezan a anticipar.

Mientras que Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa aseguraron su puesto de manera directa, ahora se le suman los vencedores de los playoffs.

Por un lado, el Feyenoord dio el batacazo de la jornada y eliminó al AC Milan en una serie que finalizó con un marcador global de 2-1 a favor de los neerlandeses.

El Benfica también clasificó a los octavos después de un partidazo con un resultado de 3-3 frente al As Mónaco, quienes no lograron remontar la serie tras caer 1-0 en el partido de ida.

En Italia, el Atalanta de Juan Guillermo Cuadrado, en su afán de remontar la serie ante el Brujas, perdió 3-1 frente a un equipo que utilizó la desesperación del contrario y el contraataque como estrategia, para un global que finalizó 5-2 a favor de los belgas.

Finalizando la jornada del martes, el Bayern Múnich peleó contra el Celtic, un rival que le puso las cosas difíciles. Sin embargo, el gol de Alphonso Davies al minuto 94’ pospuso el alargue y le dio la clasificación.

Ya en la jornada del miércoles, el Borussia Dortmund no tuvo ninguna sorpresa después de ganar el partido de ida 3-0 ante el Sporting de Lisboa, la vuelta quedo en un 0-0.

En el duelo francés, el PSG de Luis Enrique salió victorioso en un marcador global de 10-0, pues los parisinos derrotaron por 7-0 al Brest en el segundo partido de la serie.

Por otro lado, el PSV logro empatar la serie y estirar el partido después de la derrota por 2-1 en el partido de ida contra el equipo de Turín. Juventus no supo sostener el marcador y el equipo neerlandés ganó por 3-1.

En el partido estelar de los playoffs, Manchester City no logro disimular su mala temporada. Tras la derrota por 3-2 en condición de local, la mística del Real Madrid en Champions se mantuvo en el Santiago Bernabéu, donde los ‘merengues’ ganaron por 3-1, con un triplete de Kylian Mbappe.

Octavos de final

A falta del sorteo del próximo viernes 21 de febrero en la sede de la UEFA en Nyon, programado para las 6:00 de la mañana (hora de Colombia), estos son los cruces que pueden llegar a anticiparse.

PSG vs. Liverpool/ Barcelona

Real Madrid vs. Atlético de Madrid/ Bayern Leverkusen

PSV o Juventus vs. Arsenal/ Inter

vs. Arsenal/ Inter Borussia Dortmund vs. Aston Villa/ Lille

Feyenoord vs. Inter/ Arsenal

Bayern Múnich vs. Bayern Leverkusen/ Atlético de Madrid

Benfica vs. Barcelona/ Liverpool

Brujas vs. Aston Villa/ Lille

A diferencia de el formato anterior, equipos del mismo país se podrán enfrentar, por lo que estaríamos ante posibles derbis o clásicos como Real Madrid vs. Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs. Bayern Leverkusen o Juventus vs. Inter.

Por otro lado, también pueden suceder cruces de equipos que ya se enfrentaron durante la fase de liga.

¿Cuándo se juegan las fechas eliminatorias?

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo (Múnich)