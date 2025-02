Concejales debatieron sobre aumento del presupuesto en la UAN que tendrán los concejales de Bogotá

Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Samir Abisambra, del Partido Liberal, estuvieron en W Sin Carrera para debatir sobre los gastos en personal que tendrán los concejales en Bogotá, que ascienden a 74 millones de pesos.

Briceño expresó que considera “vergonzoso” el presupuesto que obtienen los concejales en la capital para contratar a los asesores de la UAN (Unidad de Apoyo Normativo). Además de lo que se consume en el salario de los asesores, señaló la importancia de tener en cuenta las primas técnicas y los gastos de representación, que podrían sumar aproximadamente 35 millones de pesos adicionales, sin contar otros costos asociados a la contratación de más trabajadores.

El concejal del Centro Democrático comentó que el problema no es solo presupuestal, sino también de mensaje, especialmente en un momento de crisis fiscal. Destacó que se crearán 211 nuevos cargos en la Personería de Bogotá, lo que implicará un gasto de 46.000 millones de pesos.

Por su parte, Samir Abisambra, del Partido Liberal, manifestó que no se está enviando un mensaje erróneo a la ciudadanía, ya que no se están gastando más recursos de los existentes. Explicó que la iniciativa busca reorganizar el Concejo, el cual no es ordenador del gasto desde hace 20 años. Según él, es fundamental preparar al organismo para retomar esa función, pues considera absurdo que quienes controlan el presupuesto de la ciudad deban acudir a la Secretaría de Hacienda para contratar a los funcionarios necesarios.

En respuesta, Briceño señaló que su UAN —aunque aclaró que no puede hablar por los demás concejales— se ajusta al límite establecido desde 2008. Indicó que cuenta con alrededor de ocho asesores y cerca de 47 salarios mínimos mensuales. Añadió que renunció al esquema de seguridad y no dispone de conductor.

Por otro lado, Abisambra comentó que tiene 11 asesores, en quienes se invierten aproximadamente 65 millones de pesos mensuales.

Escuche la entrevista completa: