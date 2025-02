Reservas de petróleo de Ecopetrol crecieron durante 2024, según informó la estatal

Según el más reciente informe de Ecopetrol, al cierre de 2024 sus reservas probadas netas alcanzaron los 1.893 Millones de Barriles de Petróleo Equivalente (MBPE), lo que significa un incremento de 10 Millones de Barriles de Petróleo Equivalente frente al 2023.

Así las cosas, el Grupo Ecopetrol aseguró que “el índice de reemplazo de reservas fue 104%, con una vida media de reservas equivalente de 7,6 años (7,8 años para combustibles líquidos y para gas 6,7 años)”.

El Grupo Ecopetrol aseguró que sus reservas probadas incluyen la participación de todas sus filiales y subsidiarias con corte al 31 de diciembre del año pasado, agregando que “las reservas fueron determinadas y certificadas en 99,2% con base en los estándares y metodología de la US Securities and Exchange Commission (SEC), a través de tres firmas reconocidas, especializadas e independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, y Gaffney, Cline & Associates) y el restante 0,8% por la Gerencia de Recursos y Reservas de Ecopetrol”.

También, confirmó que el precio utilizado para la valoración de las reservas de 2024 fue 79,7 USD por barril, frente a 82,8 USD por barril en 2023, es decir, se realizó con un precio más bajo.

En el informe, también se resaltó que durante el año pasado el Grupo Ecopetrol “llevó a cabo la incorporación de 260 MBPE de reservas probadas, la más alta de los últimos 3 años, de las cuales 244,3 MBPE fueron de crudo y 15,3 MBPE de gas, con una producción total acumulada en el año de 250 MBPE3, la más alta de los últimos 9 años”, así mismo se dejó claro que, del balance total de reservas probadas, el 80% son líquidos y el 20% corresponde a gas.

La parte no tan positiva del informe se encontró sobre las reservas de gas natural, en donde se encontró que estas pasaron de tener una expectativa en 2023 de 7,2 años a 6,7 en 2024.

Frente al gas, la estatal resaltó que “se destaca la incorporación neta de 15 MBPE, provenientes de: i) proyectos asociados a nuevos pozos de desarrollo y la optimización de infraestructura con la reducción de presión en el Piedemonte Llanero en los camposPauto, Floreña, ii) el plan de ejecución de actividades en el Permian, y, iii) la comercialidad de Arrecife, los cuales mitigaron parcialmente los impactos por irrupción de agua en los campos Cupiagua, Cusiana, Guajira y Gibraltar”.

Seguido a esto, se resaltó en su informe, que logró los resultados obtenidos debido a la gestión en la maduración oportuna de nuevos proyectos y a la ejecución e implementación de proyectos de desarrollo primario y de expansión de recobro mejorado en campos como Caño Sur, Rubiales, Castilla, Chichimene, Akacias, Pauto-Floreña, La Cira-Infantas, Apiay-Suria, Palogrande, entre otros.

Finalmente, Ecopetrol expuso lo importante que fue el Permian en los Estados Unidos en el crecimiento de sus reservas probadas.