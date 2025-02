Para mí es un amigo de verdad; que no se vaya mi compañero del alma: Petro sobre el papa Francisco

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la salud del papa Francisco, quien se encuentra hospitalizado en el hospital Gemelli desde el 14 de febrero con una neumonía bilateral.

“Para mí es un amigo de verdad; de los que luchan toda la vida”, escribió el mandatario.

Además, el presidente Petro dio a conocer que el papa Francisco le ha permitido hablar con él varias veces en momentos difíciles. “Para mí es un compañero de lucha, de viaje, de historia y de continente. Es un jefe de la humanidad y mío, en este momento donde la vida está en peligro y puede extinguirse en todo el planeta por la codicia.”

Por último, el presidente destacó que “Francisco me trajo confianza, energía. Puso la espiritualidad al lado de la humanidad, de la naturaleza y de la vida, de la gente humilde, la opción preferencial por los pobres y el amor por ellos y ellas como Jesús enseñó. Que no se vaya mi compañero del alma”.

Me ha permitido hablar con él, varias veces, en momentos difíciles. Para mí, es un compañero de lucha, de viaje, de historia y de continente. Es un jefe de la humanidad y mío en este momento donde la vida está en… pic.twitter.com/pN67xSMjSz — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2025

“Sigo con confianza mi hospitalización en el Gemelli”: papa Francisco

Este domingo, el papa agradeció a los medios y al personal del Policlínico Gemelli por la atención que le han dado, “agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”.

Añadiendo que “en estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.