Roberta Flack. FOTO: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

Roberta Flack, cantante de ‘Killing Me Softly’, murió a los 88 años en EE.UU.

La cantante afroestadounidense Roberta Flack, ganadora del Grammy y voz de la famosa canción “Killing Me Softly With His Song”, falleció este lunes 24 de febrero a sus 88 años, informó su publicista en un comunicado.

La estrella pop, soul y R&B fue una de las voces más populares de los 1970, pero en años recientes perdió su capacidad de cantar debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que afecta el sistema nervioso. Fue diagnosticada con la enfermedad en 2022.

Reviva la entrevista que Roberta Flack le otorgó a la W Radio: