Médica fue atacada por un hombre en Jamundí luego de reclamarle por la muerte de su mascota

Gran indignación ha causado la agresión a Andrea Villota, una médica que fue atacada por un vecino en un condominio en Jamundí, luego de reclamarle por el ataque de sus perros a su mascota, un pomerania, que murió a causa de las heridas.

Villota relató que un hombre, residente de una de las viviendas, reaccionó violentamente tras ser confrontado por lo sucedido.

Según su testimonio, el hombre se abalanzó sobre ella e intentó asfixiarla, sujetándola del cuello hasta casi hacerle perder el conocimiento.

La intervención de un guarda de seguridad evitó que el ataque continuara.

“En el video se ve perfectamente que yo no estoy siendo grosera con él, y él tampoco fue grosero conmigo hasta ese momento, pero de la nada, el señor me agarra por detrás, yo estaba indefensa, y empieza a ahorcarme y no paraba. Siento angustia, siento miedo” detalló.

Tras los hechos, la mujer se trasladó a la clínica Valle del Lili, en donde, tras ser examinada, recibió una incapacidad médica.

“Fundación Valle del Lili activó la ruta de violencia de género, su atención es excelente y el acompañamiento que te hacen es único”, agregó.

La Personería de Jamundí rechazó el hecho y pidió a las autoridades competentes actuar de manera rápida y eficiente para garantizar justicia.