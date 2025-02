Consejo de Estado determinó que Petro no se deberá retractar por la expresión “muñecas de la mafia”

El Consejo de Estado rechazó definitivamente una tutela que interpusieron el abogado Germán Calderón España y 16 reconocidas periodistas en la que solicitaban que se ordenara al presidente Gustavo Petro retractarse de llamar a las periodistas “muñecas de la mafia”.

En el caso del abogado Calderón España el alto tribunal, en decisión de segunda instancia, consideró que no estaba legitimado para actuar y en relación con los demás casos de las periodistas que participaban en la tutela, se encontró que con dicha expresión el presidente no afectó los derechos fundamentales de nadie.

Le puede interesar Laura Sarabia se reunió con la Comisión Segunda de la Cámara

Lo anterior, puesto que la afirmación fue lanzada de forma genérica y no se dirigió a ninguna persona en específico, por tanto, no hubo un sujeto agredido a quien se le deban restituir sus derechos.

“Es preciso indicar que la expresión que utilizó el primer mandatario, en el contexto específico y particular en el que la emitió y que fue analizado no tuvo la entidad de vulnerar derechos fundamentales de las accionantes, pues a pesar de que constituye un estereotipo estigmatizador, no consistió en señalamientos en contra de personas específicas que integran la parte tutelante, o de todas las mujeres que desempeñan el oficio del periodismo”, se lee en el fallo.

Pero además, el Consejo de Estado consideró que en el discurso del presidente Petro del 30 de agosto de 2024 donde lanzó la polémica afirmación, el punto central de su intervención fue “resaltar el papel de la mujer en la sociedad colombiana” al hablar de la conformación de la terna para la Defensoría del Pueblo.

“La Sala observa que el señor presidente de la República, durante el discurso del 30 de agosto de 2024, en términos generales, precisó que la finalidad que tuvo al conformar una terna de mujeres fue la de fortalecerlas; reconoció la lucha que estas han tenido que afrontar; y manifestó la importancia y el impacto positivo en la sociedad colombiana que, en su concepto, genera que una mujer sea designada como defensora del pueblo por primera vez”, se lee.

Asimismo, también se negó la solicitud para que el presidente tuviera que asistir a un taller sobre libertad de prensa. Para los magistrados la Directiva 07 de 2024 expedida por el presidente le “prevé, de manera expresa, los acápites «prevención de la estigmatización» y «garantías para la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa» con tal finalidad”.