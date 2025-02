Paciente debió pagar más de $ 400.000 en parqueadero de clínica en Bogotá tras 2 días hospitalizado

Este miércoles, 26 de febrero, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta Jessica Barrios, quien denunció que debió pagar 436.750 pesos en el parqueadero de en una clínica de Bogotá luego de que su esposo permaneciera hospitalizado durante dos días.

Barrios inició resumiendo que bajó al parqueadero al momento de retirarse y allí le indicaron que el costo le “iba a salir muy caro”.

“Yo pregunto que por qué y me dicen que a partir de 12 horas se cobra por minuto punto”, comentó.

Mencionó que todo comenzó porque su esposo, el sábado, 22 de febrero, a las 11:40 de la mañana, debió ingresar a una clínica por urgencias.

“Él entra a observación, está ahí todo el día del sábado hasta muy tarde por la noche que le dan cuarto. Al día siguiente tienen nuevamente que hacerle una cirugía de urgencias, no se puede quedar solo, estuve todo el tiempo con él. No me despegué ni un solo momento, prácticamente solamente para ir al baño”, dijo.

Posteriormente, “el lunes yo ya tenía una cita médica programada hace varios meses, le pedí el favor a mi suegra de qué me reemplazara cuidándolo y cuando bajo a pagar, el cajero del de parking me dice: ‘este parqueadero le va a salir muy caro’, yo le digo que por qué, y me dice que después de 12 horas ya no aplica la tarifa plena, sino se cobra por minuto”.

Barrios comentó que ella había bajado al parqueadero programada a pagar entre 150.000 o 160.000 pesos máximo “porque normalmente uno supone que cada 12 horas puede que le cobren el valor de la tarifa plena, que pueden ser los 36.000 pesos. Nisiquiera había terminado de cumplir las 48 horas, es decir, no había cumplido cuatro bloques aun de esa tarifa plena que manejan en Parking”.

“Para rematar, el cajero me dice, ‘es que usted debió bajar y sacar el carro o pagar las 12 horas para que le vuelva a contar 12 horas’”, dijo.

“Esto es absurdo. Esto es un abuso, un robo o un aprovechamiento de la necesidad de las personas que acuden a un servicio médico”, agregó.

Por otro lado, subrayó que trató de comunicarse con la empresa del parqueadero, pero “nunca contestaron”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

