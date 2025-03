Cumbre árabe tendrá una “postura unificada” contra el plan de Trump en la Franja de Gaza

La cumbre de líderes de la Liga Árabe que se celebrará en El Cairo mañana, martes 4 de marzo, ofrecerá una “postura árabe unificada” contra el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para expulsar a los más de 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza, informaron a EFE este lunes fuentes diplomáticas.

Esta postura común será presentada en un comunicado final que se emitirá al término de la cumbre y cuyo borrador fue redactado hoy durante una reunión preparatoria de los ministros de Exteriores de varios países de la Liga Árabe que tuvo lugar en El Cairo, de acuerdo con el informante, que pidió mantener el anonimato.

Añadió que durante esta reunión preparatoria, los ministros abordaron el plan de Egipto para reconstruir la Franja de Gaza sin desplazar a los palestinos, una propuesta que será presentada a los jefes de Estado árabes mañana para que sea ratificada durante la cumbre de emergencia.

Posteriormente, el plan se expondrá a “partes extranjeras para que logre apoyo y financiación internacional para garantizar su implementación con éxito”.

Por ello, hicieron un llamamiento para celebrar una conferencia internacional con el objetivo de “movilizar la financiación árabe e internacional para reconstruir la Franja de Gaza”.

En este sentido, la fuente dijo que los ministros afirmaron “la necesidad de mantener conversaciones intensivas con los principales países donantes”, que no especificó, para garantizar que no haya “conclusiones diferentes como en cumbres anteriores” en las que no se alcanzó un consenso árabe.

“La conclusión más importante es formular una postura árabe unificada que apoye a Egipto y Jordania en su rechazo rotundo y contundente de los planes de evacuación forzosa o voluntaria del pueblo palestino de Gaza y expulsarlos en los territorios de estos dos países”, afirmó.

Con esto se pretende mandar “un mensaje importante a la comunidad internacional y, especialmente, a la Administración de Donald Trump”, continuó la fuente, que advirtió de los daños que el plan del presidente estadounidense supondría para la seguridad y la estabilidad de todo Oriente Medio.

Egipto quiere además exhibir su “experiencia técnica” y capacidad para reconstruir Gaza, una tarea que organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial estiman que puede llegar a costar unos 53.000 millones de dólares.

