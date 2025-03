Trump afirmó que quien no quiera un acuerdo de paz con Rusia “no estará mucho tiempo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 3 de marzo que quien no quiera un acuerdo de paz con Rusia, en referencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, “no estará mucho tiempo”.

“Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo”, afirmó Trump en declaraciones en la Casa Blanca.

Estas declaraciones se suman a lo dicho en la mañana del lunes 3 de marzo por el mismo Trump, al afirmar que “no tolerará por mucho más tiempo” las posiciones de Zelenski sobre una paz con Rusia después de que el ucraniano asegurara que un acuerdo “sigue estando muy, muy lejos”.

Preguntado al respecto, el mandatario estadounidense no ha querido dar por muerto el acuerdo sobre minerales raros con Ucrania que iba a firmar con Zelenski el viernes 28 de febrero en Washington, pero que fracasó por un enfrentamiento previo entre ambos.

“No, no lo creo (que esté muerto). Es un gran acuerdo para nosotros”, afirmó Trump, que adelantó que mañana, durante su discurso ante el Congreso, ofrecerá más detalles.

Lo que sí dijo Trump es que para sentarse otra vez con Zelenski, el líder ucraniano debe ser más “agradecido”.

“Creo que debería ser más agradecido, porque este país ha estado con ellos, en las buenas y en las malas. Les hemos dado más que Europa”, dijo el mandatario.

Zelenski también ha afirmado que está listo para firmar el acuerdo sobre minerales raros con Estados Unidos después de que fuera invitado a abandonar la Casa Blanca tras el altercado verbal.

