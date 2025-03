Oposición no hará réplica a la transmisión del consejo de ministros de Gobierno Petro

Este martes los partidos de posición confirmaron que no harán uso del derecho a la réplica tras la transmisión del consejo de ministros. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, explicó que su bancada decidió no ejercer ese derecho, contemplado en el estatuto de oposición, pues no quieren saturar a la opinión pública con mensajes políticos.

“En la oposición somos conscientes de que saturar a la opinión pública con infinidad de mensajes e interrumpir su programación habitual no es el camino para construir el país que necesitamos”, dijo Motoa.

Por su parte, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, dijo que no hay nada que replicar porque el presidente Petro usó el espacio de manera inadecuada. De hecho, tildó la transmisión de ilegal.

“Es una falta de respeto con los colombianos utilizar este espacio para hacer politiquería”, dijo Espinal, quien además señaló al mandatario de vulnerar el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, que señala que los consejos de ministros deben ser reservados.

El estatuto de oposición otorga a los partidos declarados en oposición el derecho a una réplica tras cada alocución presidencial; aunque el límite son tres réplicas. Así pues, la oposición decidió abstenerse del espacio.