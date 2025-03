Colombia

La edición número 18 del Colombia Travel Mart (CTM) cerró con cifras alentadoras para el sector turístico del país. Durante el evento, que tuvo lugar del 27 al 28 de febrero, se registraron expectativas de negocio por más de US$55,2 millones, con un 89% de citas concretadas, reafirmando el interés internacional en la oferta turística colombiana.

El encuentro reunió a 400 empresarios, entre 214 exportadores colombianos de 20 departamentos y 180 compradores internacionales de 33 países. Durante la jornada se llevaron a cabo 3.313 reuniones de negocios, consolidando a Colombia como un destino clave para la inversión turística.

Principales mercados y regiones beneficiadas

Los países que más reportaron expectativas de negocio fueron:

● Perú: US$5,8 millones

● Canadá: US$5,7 millones

● Paraguay: US$4,8 millones

● España: US$4,7 millones

● Estados Unidos: US$4 millones

A nivel nacional, Cundinamarca lideró con expectativas de negocio por US$20,7 millones, seguida por Bolívar (US$15,9 millones), Antioquia (US$5,3 millones), Valle del Cauca (US$3 millones) y Magdalena (US$2,6 millones).

Colombia Travel Mart 2025 impulsa el turismo con expectativas de negocio por más de US$55 millones Ampliar

Rueda de Encadenamiento: crecimiento del 36% en 2025

En el marco del evento, se llevó a cabo la Rueda de Encadenamiento, un espacio clave para fortalecer la industria turística local. Con un 74% de las citas cumplidas, este encuentro reunió a 57 compradores de 13 departamentos y 89 proveedores de 22 departamentos, generando expectativas de negocio por cerca de 4.400 millones de pesos, un 36% más que en la versión anterior.

El crecimiento de este espacio ha sido notable en los últimos años:

● 2023: 925 millones de pesos en expectativas de negocio

● 2024: 3.240 millones de pesos (+250% respecto a 2023)

● 2025: 4.400 millones de pesos (+36% respecto a 2024)

Previo a la macrorrueda, del 21 al 26 de febrero, se organizaron 18 viajes de familiarización en las Seis Regiones Turísticas de Colombia, donde compradores internacionales conocieron de primera mano la diversidad del país.

Noticias destacadas del CTM 2025

Entre los anuncios más relevantes durante el evento se destacó que Cali será la sede del Colombia Nature Travel Mart (CNTM) 2025, la feria más importante del país para el turismo de naturaleza, aventura y bienestar. El evento se llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre de 2025, con actividades previas como viajes de familiarización y una rueda de encadenamiento.

Además, Colombia sigue posicionándose a nivel mundial con seis reconocimientos otorgados por Tripadvisor:

● Cartagena entró en el Top 25 de los Mejores Destinos de Luna de Miel en el Mundo.

● Medellín, Cartagena y Bogotá fueron incluidas en el Top 25 de los Mejores Destinos de Suramérica.

● Medellín y Bogotá también figuran en el Top 25 de los Mejores Destinos del Mundo.

En materia de conectividad marítima, Cartagena se consolidará como un puerto de embarque clave en Latinoamérica con la llegada de dos barcos de Royal Caribbean, que operarán itinerarios de siete noches: Serenade of the Seas (temporada 2026-27) y Jewel of the Seas (mayo 2026 - abril 2027).

Conozca la visión de los empresarios

Paola Figueroa (Aventrysresor, Suecia): “Lo que me enamoró de Colombia fue su magia, la diversidad de paisajes y la hospitalidad de su gente. Participé en un viaje de familiarización con Río Selva y me sorprendió el Macizo Colombiano. Es un país seguro, tranquilo y con una gastronomía increíble que quiero mostrar en Suecia.”

Rita Pia Lattazanzio (Sólo América Latina, Italia): “Colombia es la esencia de Suramérica. Cada región es única y representa una gran oportunidad de negocio. Me impresionó la Amazonía, su fuerza, sus aguas y la forma en que los indígenas conviven con la naturaleza.”

Zharick Alvear (Solera Travel, La Guajira): “Buscamos dar a conocer la riqueza de La Guajira, su diversidad cultural y natural, para atraer más turistas internacionales. Somos la primera agencia certificada con el sello Friendly Biz, lo que nos acredita como empresa comprometida con la diversidad e inclusión.”

Diana Solera (Río Selva, Putumayo): “Este año tuvimos el honor de operar la Ruta del Macizo Colombiano, que combina naturaleza, arqueología y cultura ancestral. El interés de los compradores fue altísimo, lo que demuestra el crecimiento del turismo en la región.”