Esta es la ciudad más segura de Colombia según importante informe latinoamericano: Queda en la Costa

Sincelejo se convirtió en un referente de seguridad nacional e internacional, así lo destaca el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México.

Este cambio es mucho más relevante luego de que dicha entidad internacional resaltara que en el 2023 la capital de Sucre estaba entre las ciudades más violentas del mundo.

Ese informe señalaba a Sincelejo como la segunda ciudad más insegura de Colombia y la número 25 en el mundo. Un dato alarmante.

No obstante, para el 2024 el panorama de seguridad en este municipio cambió por completo, pues el más reciente estudio de la misma organización dejó a Sincelejo fuera del vergonzoso ranking.

Y es que para el 2024, los homicidios y los robos se redujeron notablemente en Sincelejo, lo que demuestra el impacto positivo del modelo de seguridad que fue diseñado y ejecutado por la administración de Yahir Acuña, alcalde.

“Desde que llegué a la Alcaldía tenía claro lo que siempre he dicho desde 2005 y en 2010, cuando estuve en el Congreso: a las bandas criminales hay que golpearlas donde más les duele, en el bolsillo. Si no pueden pagar la nómina, no pueden dinamizar el crimen”, manifestó Acuña.

A esto se le suma que no solo los datos respaldan los resultados del informe, sino que la percepción de los habitantes de Sincelejo así lo demuestra.

“La gente estaba acostumbrada a que los delitos quedaran en la impunidad durante años. Hoy hemos esclarecido cerca del 70 % de los hechos ocurridos en 2024, y los que aún están en proceso tienen líneas de investigación sólidas”, agregó el mandatario local.