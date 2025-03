Hamilton: El talento cartagenero que conquistó TikTok y ahora colabora con De La Ghetto

Hace tres años, comenzó a tomarse su carrera en serio, componiendo canciones en la casa de sus padres durante las madrugadas. Sin los recursos económicos para producir su música, encontró en las redes sociales el impulso que necesitaba para hacerse un nombre.

Actualmente, Hamilton no solo representa el sonido del Caribe con orgullo, sino que también se ha convertido en una de las figuras más virales del momento. Su canción 'Besitos Dulces' ha sido un fenómeno en TikTok, logrando entrar en el Top 50 de lo más viral en Colombia, con miles de videos creados diariamente por los usuarios de la plataforma.

“Esta canción la hice junto a Ben Rose, La Cartagena y Yosvy, el productor. (…) Desde el primer día me encantó y todavía no me ha dejado de gustar. ¡Todavía me baño escuchándola!”, confesó el artista en entrevista con W Radio.

El éxito de ‘Besitos Dulces’ no es casualidad. Con una fusión entre dancehall y champeta, Hamilton ha logrado conectar con el público que busca ritmos contagiosos y letras que se prestan para la dedicación.

Por este mismo camino, Hamilton anunció su colaboración con el legendario De La Ghetto, una de las figuras más influyentes del reguetón.

“Ayer estábamos en un live y De La Ghetto presentó la canción. Dijo ‘Estamos activos con Hamilton desde City G’, y anunciamos que el tema sale en febrero. Para mí, es un honor trabajar con él. Es un OG, un tipo con una trayectoria brutal del que se puede aprender muchísimo”, comentó el cartagenero.

Colaborar con un ícono del reguetón es un hito en la carrera de cualquier artista emergente, y Hamilton sabe el peso que esto tiene. Creció escuchando éxitos como 'Sensación del Bloque' y 'Tu Te Imaginas', y ahora comparte estudio con una de sus mayores influencias.

Sin embargo, su visión es internacional y ya tiene en la mira a otros grandes nombres con los que sueña colaborar. Karol G, Feid, Myke Towers y Rauw Alejandro están en su lista de artistas con los que espera hacer música en el futuro.

Hamilton está listo para poner a Cartagena en el mapa de la música global. Desde las madrugadas componiendo en su casa hasta los grandes escenarios.

