Vicky Jaramillo declaró en el juicio contra Uribe: sería el enlace con Cadena y Pardo Hasche

Victoria Eugenia Jaramillo Ariza declaró como testigo de la Fiscalía General de la Nación en medio del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

La exasesora política compareció ante la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, y respondió a las preguntas de la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela. Explicó cómo contactó al exsenador Uribe y a su entonces abogado, Diego Cadena, para transmitirles el mensaje de Enrique Pardo Hasche sobre la supuesta intención de retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en favor de Uribe Vélez.

Según Jaramillo Ariza, todo comenzó cuando conoció a Ricardo Williamson a finales de diciembre de 2017 en la vereda Tilatá, cerca de la represa del Sisga, donde pasaba vacaciones con una amiga.

Durante una conversación, intercambiaron números de teléfono y ella mencionó que era militante del Centro Democrático.

Desde entonces, relató, los mensajes, llamadas y chats con Williamson fueron constantes.

En esas conversaciones, Williamson le habló de su cuñado, Enrique Pardo Hasche, quien estaba en la misma celda que Juan Guillermo Monsalve, el ‘testigo estrella’ contra Uribe Vélez, y quien, al parecer, había expresado su intención de retractarse en favor del expresidente.

“Yo atendí las llamadas del señor Ricardo Williamson”, dijo Jaramillo, también conocida como ‘Vicky Jaramillo’.

Añadió que Williamson “me insistía constantemente sobre esa historia, la de su cuñado y su compañero de celda”.

“Fue una información clara. Ricardo Williamson decía que su cuñado tenía un compañero de celda llamado Juan Guillermo Monsalve y que estaba dispuesto a decir la verdad. Eso fue lo que siempre me manifestó”, afirmó.

También señaló que Williamson le enviaba información por distintos medios y le decía que “(Juan Guillermo Monsalve) quiere contactarse con un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Ante la insistencia de Williamson, Jaramillo intentó contactar al abogado Jaime Lombana.

“Lombana me dijo: ‘No quiero saber nada de eso, no me vuelva a hablar de eso’. Y me bloqueó”, aseguró Jaramillo.

Contacto con el expresidente Uribe

Tras la negativa de Lombana, Jaramillo decidió buscar directamente al expresidente Uribe Vélez y transmitirle el mensaje de Pardo Hasche a través de su cuñado Ricardo Williamson.

Relató que contactó a Uribe Vélez por teléfono mediante Claudia Daza, conocida como ‘Cayita’.

Le dijo: “Juan Guillermo Monsalve está dispuesto a decir la verdad” y añadió: “Su familiar me lo ha expresado en muchas ocasiones”.

También le informó: “Presidente, yo le escribí al doctor Lombana y el doctor Lombana me bloqueó. Y pues le estoy informando”.

La fiscal Orjuela le preguntó: “¿Qué le dijo el expresidente Álvaro Uribe ante esas manifestaciones?”.

Jaramillo respondió: “Él me dijo: ‘Vicky, comunícate con Diego Cadena, infórmale a él (Diego Cadena)’. Y recuerdo perfecto cuando me dijo: ‘Ojalá el señor diga la verdad (Juan Guillermo Monsalve)’”.

Contacto con Diego Cadena

Jaramillo relató que luego buscó al abogado Diego Cadena y, tras informarle sobre la petición de Pardo Hasche, el penalista le respondió: “Yo voy a asistir”.

Posteriormente, le envió vía WhatsApp una foto con la boleta de ingreso a La Picota y relató que siguieron chateando porque “él era divertido”.