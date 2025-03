La reforma a la salud avanzó en su segundo debate en la Cámara, y quedan ocho artículos por aprobar

Después de varios días sin agendarse, la plenaria de la Cámara de Representantes avanzó a pasos agigantados en el estudio de la reforma a la salud en su segundo debate.

En la jornada de este 5 de marzo, que terminó poco antes de la medianoche del jueves, se aprobaron varios artículos clave, especialmente relacionados con los recursos de la salud.

En total, han sido aprobados 54 de los 62 artículos que componen la reforma, entre ellos los artículos del 9 al 13, que tratan sobre las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Y también se dio luz verde a los artículos del 14 al 20, relacionados con la administración y distribución de los fondos de salud, incluyendo la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

#NoticiaW | El ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó "mensaje de urgencia e insistencia" para avanzar en la discusión de la reforma a la salud.

Uno de los artículos aprobados fue el 14, que permite que la ADRES traslade recursos entre tres cuentas independientes: Atención Primaria en Salud, Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria y la Cuenta General.

Otro de los puntos avalados, que generó preocupación en la plenaria, fue el 19, que establece que la ADRES podría realizar pagos hasta del 100 % sin necesidad de una auditoría previa clara. La disposición causó polémica por el posible riesgo en el manejo de los recursos del sistema.

En la jornada fue protagonista el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostuvo a lo largo del día reuniones con bancadas del Partido Liberal y La U, además de un encuentro con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para conversar sobre la agenda legislativa de la administración del presidente Gustavo Petro.

La discusión continuará el 6 de marzo a las 8:00 a.m. Se espera que se aprueben los últimos ocho artículos para que el proyecto haga tránsito a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado

A lo largo de la sesión plenaria también hicieron presencia los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Trabajo, Antonio Sanguino, y de las TIC, Julián Molina.

¿Cómo funcionaría la ADRES con la reforma a la salud?

El director de la Adres, Félix Martínez, participó este 5 de marzo en una entrevista con La W, previa al debate, acerca de diversos hallazgos de corrupción, que incluyen 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) denunciadas por presuntamente haber intentado apropiarse de más de $79.511 millones.

Según las investigaciones de la Administradora, las IPS, al parecer, facturaban servicios inexistentes, perfilándose así como clínicas de papel. En la conversación con La W, en la que Martínez explicó cómo se llegó incluso a una denuncia con la Fiscalía, el director evitó hablar sobre la Adres y la reforma.

“A mí se me ha pedido prudencia, por parte del señor ministro (Jaramillo), en salir a debatir en el Congreso. No es función de uno debatir, sino estar atento para responder preguntas”, afirmó Martínez, asegurando que no busca que se abran “discusiones que frenen la votación” de la reforma a la salud en el Congreso.

Escuche la entrevista completa del director de la ADRES, Félix Martínez, en La W: