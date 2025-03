Soy víctima en un proceso preparado: Máximo Noriega, coordinador de la campaña Petro Presidente

Barranquilla

Después de rendir declaración ante la Corte, Máximo Noriega, coordinador de la campaña Petro Presidente en la Costa Caribe y actual vocero del movimiento Fuerza Ciudadana, aseguró ser “víctima de un proceso preparado”, señalando que le quisieron hacer un “daño político”.

Noriega afirmó que, en su proceso participaron algunos funcionarios de la justicia con “una narración mediática perversa” y que fue mostrado como un hombre salpicado en el escándalo de Nicolás Petro, razón por la que no pudo ser candidato a la Gobernación del Atlántico, hecho que calificó como una “contradicción del Petrismo y del Pacto histórico”.

“Con ese argumento, adversarios de izquierda y de derecha me quitaron el aval. No pude ser candidato, que es un derecho fundamental. Al mismo Presidente de la República se le olvidó que él peleó en la CIDH el derecho político y el partido de Gobierno me quitó a mí ese derecho fundamental”, dijo.

Aunque mencionó que el contenido de la audiencia es reservado y que no podía referirse a lo sucedido, aseguró que “es completamente falso” que le entregaran dinero y menos a través de un dirigente político.

“Nunca he sido administrador de recursos de campaña. He sido dirigente político, concejal, presidente del Concejo, vocero de los partidos de izquierda, ahora soy vocero de Fuerza Ciudadana”, afirmó.

Cabe recordar que Samuel Santander Lopesierra ‘El hombre Marlboro’ también rindió declaratoria en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla en medio de la indagación a las campañas de Pedro Flórez y Agmeth Escaf.