Hay unas violencias sistemáticas: sec. Gobierno de Bogotá por afectaciones a espacio público en 8M

El vandalismo fue, entre otras cosas, parte de las marchas que se realizaron por diferentes vías de Bogotá, capital del país, en la tarde de este sábado con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer.

Por esta razón, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, habló en W Fin De Semana y dio detalles de lo sucedido durante estas manifestaciones en el distrito.

“El balance en general lo que nos dice es que más de 8.500 mujeres se movilizaron el día de ayer. Las mujeres que cometieron o generaron afectaciones sobre la infraestructura de la ciudad son muy pocas , pero eso es lo que queda realmente en la opinión pública”, contó en su primera intervención el secretario de Gobierno del distrito.

Quintero, además, puntualizó que en la jornada se tuvo “20 puntos distintos de manifestación. Dos marchas que fueron las más grandes; una en el centro de la ciudad y otra por toda la calle 34, hasta llegar al a la plazoleta del Concejo de Bogotá”.

“Tuvimos en total tres estaciones de TransMilenio afectadas, dos con grafitis y una en donde rompieron los vidrios que es la estación de San Diego, en la décima con 26. Por otro lado, dos buses afectados también con grafitis y, por supuesto, todo lo que se vio en la plazoleta del Concejo de Bogotá y en torno a la estatua de Luis Carlos Galán Sarmiento”, agregó sobre el balance que dejó la jornada de manifestaciones del 8M en la ciudad.

Adicionalmente, el funcionario expresó que se “lleva mucho tiempo en mesas con varias organizaciones que son las que organizan esta marcha. Sin embargo, hay que decir, nuevamente, que las personas que generaron las afectaciones no hacen parte de los equipos organizadores . Evidentemente, en la marcha, en más de 8.000 personas genera que otras personas se unan y son algunas de ellas las que realmente generan afectaciones”.

“Queremos revisar muy bien el material que tenemos para que estas personas que generaron afectaciones puedan tener un debido trámite ante las autoridades”, dijo.

“Las autoridades ya tienen los materiales y son ellas las que van a actuar para identificar a estas personas y sobre todo para hacerles seguimiento. No solamente en estas marchas lo hacen (vandalismo), se ha hecho en varias marchas y en varias oportunidades. Ya lo que entendemos ahí es que hay unas violencias sistemáticas, unas situaciones sistemáticas de afectación a la ciudad, que son los que tenemos que identificar y, por supuesto, intentar prevenir”.

Quintero subrayó que “lo más lamentable de todo es que la jornada de ayer fue la jornada más pacífica de los últimos años en la ciudad, la jornada de 8 de marzo más fácil. Realmente no hubo enfrentamientos, no hubo confrontaciones, no hubo afectaciones sobre las gestoras”.

