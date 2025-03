Alianza Verde aplazó ocho días la votación de su división tras extensa reunión

Este lunes 10 de marzo, la dirección nacional del partido Alianza Verde, conformada por 58 militantes, incluyendo congresistas y otros, se reunió en el Hotel Tequendama, en Bogotá, para votar la escisión del partido. No obstante, no hubo decisión.

La división fue solicitada por al menos seis congresistas: la senadora Angélica Lozano y los representantes Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Cristian Avendaño, Alejandro García y Carolina Giraldo, quienes buscan conformar una nueva colectividad independiente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y con miras a las elecciones de 2026.

Para aprobar la escisión, se requería un mínimo de 44 votos a favor. Sin embargo, tras más de cuatro horas de discusión, desde las 11:00 a.m. hasta pasadas las 4:00 p.m., no se llegó a un acuerdo.

La versión oficial de los congresistas es que el aplazamiento se dio para construir un documento que defina las condiciones de la separación y que aborde temas como la financiación, acceso a medios de comunicación y demás derechos que otorga la personería jurídica.

No obstante, otro sector del partido sostiene que la decisión no se tomó porque el grupo liderado por Angélica Lozano no contaba con los votos suficientes para aprobar la escisión. De hecho, el senador Iván Name, expresidente del Congreso, anunció que demandará la sesión de la dirección nacional por presuntas irregularidades.

Según Name, el orden del día no fue votado y la reunión fue manipulada para favorecer el aplazamiento, pues no se tenían los votos suficientes.

Por su parte, al cierre de la reunión, la senadora Angélica Lozano aseguró lo siguiente: “Vamos a jugar duro en las presidenciales, a construir una alternativa para ganarle a la fórmula del presidente Gustavo Petro y al frente amplio (...) Unos, por supuesto, que estamos jugadísimos con Claudia López, otros no”, dijo, añadiendo que espera que el próximo lunes les aprueben la división.

En todo caso, fuentes confirmaron a La W que, incluso, ya hay división entre los seis congresistas que hicieron la solicitud formal. Algunos señalan que Angélica Lozano y la exalcaldesa Claudia López estarían impulsando este nuevo partido como una plataforma para las elecciones presidenciales de 2026. Y representantes como Alejandro García, Cristian Avendaño y otros buscarían apoyar a Sergio Fajardo.

Así pues, la decisión se extendería por ocho días más, mientras se llega a un consenso.