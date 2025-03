Preocupación en el Catatumbo por más de 1.500 estudiantes que aún no retornan a clases

Catatumbo

Según las cifras entregadas desde el Gobierno Nacional, la matrícula en la región del Catatumbo asciende a 46 mil menores, de los cuales más de 42 mil están siendo atendidos en sus aulas de clase, cerca de dos mil pertenecientes a las zonas rurales, están siendo atendidos de manera remota, cerca de 200 están siendo atendidos en albergues en Cúcuta, Ocaña y Tibú, pero sigue habiendo un alto número de niños que no han podido acceder a los servicios educativos.

“Tenemos cerca de 2.000 niños y niñas de quienes los rectores no nos pudieron informar dónde están. Hablando con Cúcuta me decían que en colegios de la ciudad se han matriculado ya 500 niños que venían del Catatumbo, es decir, que esos seguramente hacen parte de los 2.000 que los rectores no han identificado dónde están, y entonces nos toca hacer un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Educación llamando a las familias con los datos que tenemos del SIMAC para saber dónde están los 1.500 niños y niñas restantes, para completar ya como el dato de los niños que estaban matriculados” dijo Gloria Carrasco, viceministra de Educación.

Una vez conocida la situación, desde la secretaria de educación departamental comenzaron el trabajo institución por institución para determinar con exactitud quién hace falta y dónde están, aseguró Laura Cáceres, secretaria de educación de Norte de Santander. Búsqueda a la que también se unió el sindicato de docentes del departamento.

“Planteada la situación nosotros ratificamos que hay una incertidumbre en el retorno de los estudiantes a las aulas. Ayer en junta departamental de educación se ratificó lo manifestado por la secretaria de educación Laura Cáceres y es que se está haciendo un estudio, institución por institución” dijo Leonardo Sánchez, presidente de Asinort.

Agregó Sánchez que desde la asociación sindical “planteamos la activación de las juntas municipales de educación, hacer un estudio en coordinación con los gobiernos escolares, porque eso nos va a determinar más una mesa técnica y más unas estadísticas técnicas, para efectos que se le de también una ruta a que la población estudiantil retorne a los establecimientos educativos y se les den las garantías absolutas en la propuesta nuestra de escuela territorio de paz”.

El temor que existe entre las comunidades es que un gran porcentaje de los menores hayan sido reclutados por organizaciones armadas y otro gran número aún esté en confinamiento.