Procurador Gregorio Eljach sí emitirá concepto sobre la reforma pensional

La Corte Constitucional rechazó el impedimento que presentó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para conceptuar sobre la constitucionalidad o no de la reforma pensional.

El alto tribunal consideró infundado el impedimento que presentó Eljach en el cual pedía ser apartado de la discusión sobre la reforma debido a su condición de exsecretario general del Senado y que por ende, desde el ministerio público se pronunciara el viceprocurador Silvano Gómez.

Para los magistrados de la Corte Constitucional, el procurador Eljach no se debe retirar, puesto que la reforma materialmente no se trata de un proyecto de ley estatutaria o un tratado, donde él debía dar aval previo de que el trámite en el congreso se ajustó a la ley, antes de que fuese evaluado por la Corte en un control de constitucionalidad automático.

Al contrario, debido a que se trata de un proyecto de ley ordinaria, Eljach no debió pronunciarse sobre el respeto de las formas durante la discusión de la reforma, así que para la Corte, Eljach no está impedido puesto que no ha emitido pronunciamiento alguno.

Así las cosas el procurador general de la Nación podrá emitir su concepto sobre la constitucionalidad o no de la reforma pensional durante los siguientes 30 días.