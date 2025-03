Cese de operaciones en el Muelle 13 continuará: Tribunal negó tutela al Ventura Group

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de primera instancia que rechazó la tutela mediante la cual el Grupo Ventura buscaba que se dejara sin efectos la decisión de la ANLA que suspendió hasta nueva orden las operaciones en el Muelle 13 del Puerto de Buenaventura.

La magistratura consideró improcedente la acción judicial al plegarse al argumento expuesto en primera instancia, frente a que la tutela como acción subsidiaria no procedía en el momento, ya que el Ventura Group contaba con otras opciones, como pedir como medida cautelar la suspensión de los efectos de la decisión de la ANLA en una demanda ante la jurisdicción administrativa.

“Como medida cautelar puede solicitar la suspensión del acto administrativo demandado. De manera que no es procedente la intervención del juez constitucional en casos como el presente, pues no es aceptable que, so pretexto de la afectación de garantías fundamentales, se traslade un asunto propio de la jurisdicción contenciosa administrativa, que implica el análisis probatorio”, se lee en la determinación.

Asimismo, agregaron que “la tutela no es un mecanismo alternativo” que reemplace los asuntos de la jurisdicción administrativa. “Por tal razón, el juzgado y el tribunal no pueden estudiar de fondo tal demanda ni, mucho menos, valorar las pruebas de los accionantes con el fin de controvertir las resoluciones de la ANLA, las cuales cuentan con la doble presunción de acierto y legalidad” añadieron.

Adicionalmente, se rechazaron nuevas pruebas que habían sido agregadas por el Grupo Ventura de forma novedosa para el trámite de la tutela en segunda instancia, al indicar que tenerlas en cuenta sería vulnerar el debido proceso.

Una de las intervinientes en el trámite, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), celebró la decisión del tribunal aseverando que significa una “victoria para la protección ambiental”, por lo cual, de acuerdo con la entidad, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

“Esta decisión garantiza que la ANLA pueda continuar con la protección de los ecosistemas en la zona del Muelle 13 de Buenaventura, especialmente del manglar, un ecosistema vital por su impacto ecológico y su función en la preservación de la biodiversidad”, dijo el director de la ANDJE, César Palomino.