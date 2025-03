Es un beneficio para Colombia: Ferney Silva sobre consulta popular para decidir la reforma laboral

Ferney Silva, senador del Pacto Histórico, habló en W Sin Carreta sobre el hundimiento de la reforma laboral y la decisión del presidente Gustavo Petro de hacer una consulta popular para decidir sobre esta.

De acuerdo con Silva, está en apoyo del presidente porque “es una iniciativa social que beneficia a los colombianos, más allá que cualquier discusión que se tiene que dar en los debates de Comisión y Plenaria”.

Silva, quien estuvo atrás del mandatario en medio de la alocución presidencial de este martes, 11 de marzo, afirmó que estaba ahí por el sentimiento de solidaridad y deseo que despierta la radicación de una ponencia de archivo.

“Muchos congresistas nisiquiera la leyeron y eso es limitar la posibilidad de discutir la reforma laboral”, dijo, añadiendo que esta es una reforma que beneficia a la ciudadanía.

“No es una reforma que le convenga al presidente Petro, es una ponencia que le conviene a los trabajadores colombianos, estudiantes del Sena y madres comunitarias”, afirmó.

El jefe de Estado se pronunció, a través de su cuenta de X, sobre el hundimiento de la reforma laboral, y mencionó que buscarán “que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia”, e incluso cuestionó a los responsables de este hundimiento.

“Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que lo han traicionado. El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia”, sostuvo.

De este modo, el senador del Pacto Histórico aseguró que “estas son iniciativas de Gobierno. Lo que aspira el pueblo de un Congreso es que permitan el debate, pero cuando no se permite revisar el articulado y sacan una relación que no corresponde a la veracidad ni la realidad de la ponencia, pues creemos que hay unos presupuestos que dicen que no son desde el punto de vista de la discusión, sino es un tema netamente político y creo que es un tema electoral”.

Finalmente, hizo énfasis en que no se permitió el debate de esta reforma y que lo que estaba haciendo era dilatarla.

“Hubo tres debates en Cámara que se hicieron, y hubo casi 300 impedimentos, la estaban dilatando y la idea es discutirla”, afirmó.

