Exasesora de Luis Carlos Reyes ratificó que Roy Barreras le dijo que le podían “romper las piernas”

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, despacho de la magistrada Cristina Lombana, interrogó en las últimas horas a dos exfuncionarias cercanas al exministro Luis Carlos Reyes, María Alexandra Rizo quien era su enlace ante el congreso de la república, y Ana María Zambrano, exasesora cercana al exministro Reyes. La W conoció detalles de las diligencias rendidas por las dos testigos.

Especialmente, según lo informado por fuentes del alto tribunal, durante su testimonio, que se extendió por hora y media, la exasesora de Luis Carlos Reyes en la DIAN, Ana María Zambrano, narró al despacho de la magistrada Lombana que estuvo en la reunión en la que recién posesionado el exdirector Reyes fue invitado a cenar por el presidente del Senado de la época, Roy Barreras, donde Reyes denunció públicamente que fue amenazado.

Allí, al ser cuestionada sobre las afirmaciones de Luis Carlos Reyes frente a que durante la reunión el hoy embajador intimidó a Reyes con que le podían “romper las piernas” y le entregó hojas de vida para nombrar personas recomendadas en Buenaventura y Cali, Zambrano ratificó esta información ante la Corte Suprema de Justicia, e indicó que fueron ciertas tales expresiones.

“Buenaventura y Cali y me hizo un comentario curioso, me dijo, mira apreciado Luis Carlos: tú eres un tipo muy prometedor, tu vas a ser ministro, tú vas a ser un futbolista, imaginate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas y me entregó hojas de vida para la dirección de Aduanas de Buenaventura y Cali, lo cual tiene mucho sentido, porque el contrabando que entra sigue su tránsito hacia Cali” fueron las declaraciones de Reyes en entrevista con La W, ratificadas por Zambrano.

De hecho, Zambrano aseveró que en la reunión, donde además se conversó de otros temas, estuvo presente la exexposa de Roy Barreras, la representante a la cámara Gloria Arizabaleta, porque el encuentro fue en su casa. Ella fue a acompañar a Luis Carlos Reyes a dicha reunión.

La declaración de Zambrano se enmarcó solamente en ese punto, puesto que como acompañante, por ende, se convertía en testigo de ratificación o no de las mentadas expresiones amenazantes supuestamente lanzadas por el embajador Roy Barreras. Su declaración finalizó sobre las 9:30 de la noche de este martes.

De hecho, Zambrano fue una de las funcionarias más cercanas que se llevó Luis Carlos Reyes al ministerio de Comercio en su momento.

La otra declaración que se llevó a cabo durante este martes 11 de marzo fue la de María Alexandra Rizo, quien fungió como enlace de la DIAN ante el congreso y ratificó cada uno de los nombres que entregó el exministro Reyes sobre quienes le pidieron puestos en la Dirección. Su testimonio fue más extenso y tuvo una duración de más de 4 horas.

Incluso, al igual que el exministro de Comercio, María Alexandra Rizo entregó su teléfono a la Corte para que se llevara a cabo la extracción de chats de interés para la investigación, con los congresistas. De hecho indicó que allí le enviaban las hojas de vida y algunos de los senadores y representantes también le escribían a averiguar por el avance de sus solicitudes. Varios pidieron la DIAN en Buenaventura y Cartagena.

Frente a asunto puntual de ofrecimientos indebidos por parte de los congresistas investigados, señaló que no recibió propuestas de ese tipo en su condición de enlace de la DIAN ante el congreso.

Asimismo, según lo conocido por W Radio, Rizo ratificó lo dicho por el exministro de Comercio, a la suegra de Armando Benedetti y a Nicolás Petro en una reunión, frente a que le pidieron puestos y fue una situación “muy incómoda” y la insistencia de Adelina Covo por averiguar sobre sus recomendados.

