Supersociedades no autoriza la venta de Monómeros a Nitrofert: esta es la razón

La Superintendencia de Sociedades no autorizó la venta de activos de la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos a Nitrofert.

La razón para negar la transacción es que la compañía no dio información “clara, suficiente ni precisa”, y tampoco “contenía remuneración”. Además, “establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y no evidenciaba un beneficio para Monómeros”.

“La solicitud fue denegada toda vez que no se acreditó, en primer lugar, que la operación tuviera como propósito la preservación de la sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo, sino bien un interés de venta de activos indeterminados”, agregó la Supersociedades.

La Superintendencia afirmó que se pretendía celebrar la venta con “una sociedad recién constituida en octubre del año 2024, que no tiene su capital pagado", y que se manifestó durante el proceso que hace parte de un grupo empresarial, aunque “no consta en su certificado de existencia y representación legal”.

Monómeros está en el máximo grado de supervisión, llamado control, y por eso debe pedir autorización para realizar operaciones más allá de sus negocios.

La posibilidad de la venta de la empresa fue centro de la discordia entre el presidente Gustavo Petro, quien se opone, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.