“Qué tal este machista”: mujeres congresistas a Ariel Ávila tras crítica a Nadia Blel

Una dura respuesta enviaron mujeres congresistas a Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, por cuenta de la radicación de la ponencia de archivo de la reforma laboral, que terminaría con su archivo inminente.

A través de su cuenta de X, Ávila se refirió a la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, y una de las firmas por el archivo de la reforma laboral, como “hija del parapolítico Vicente Blel y hermana del cuestionado exgobernador de Bolívar, Vicentico Blel”.

Y agregó que la senadora, quien también es presidenta de la Comisión Séptima, “se enorgullece de hundir la reforma que le daba el pago de dominicales, nocturnos y festivos a los trabajadores de Colombia”, así lo escribió en sus redes sociales.

Al respecto, su copartidaria, la representante Katherine Miranda, defendió a la senadora y le respondió “qué tal este machista misógino. No tengo ni idea de quién es su papá o hermano, las mujeres valemos y tenemos voz por nosotras mismas, yo solo veo a una mujer valiente e inteligente Nadia Blel”.

Otras mujeres congresistas también le respondieron. La representante Carolina Arbeláez le dijo: “Las mujeres en el Congreso no tenemos por qué tolerar estos misóginos que se creen muy machitos atacando las mujeres (...) No sé quién es el papá y el hermano de Nadia, no los conozco, pero las mujeres no sobresalimos por ser hijas, esposas o hermanas de. Y no tenemos que responder por los supuestos delitos o cuestionamientos de miembros de la familia”.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, también le respondió: “Los congresistas somos soberanos en nuestro voto. No meta la familia. Ni distorsione. Senador Ariel Ávila, respete a la presidenta del Partido Conservador”.

Y la representante conservadora Juana Carolina Londoño le dijo: “Qué bajeza de comentario. Se equivoca senador, somos miles y miles de mujeres que día a día luchamos contra personas como usted que creen que todo nos lo regalan. No señor, la senadora Nadia Blel es la primera mujer presidenta del partido en 176 años. Es una mujer inteligente, decidida y prepara”, le dijo.