Bogotá será la ‘nueva casa’ del boxeo mundial en 2025: conozca los detalles

Bogotá acogerá la edición número 38 de la Convención Mundial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá del 27 al 30 de octubre de 2025, en la que participarán más de 150 delegaciones de 65 países, la cuales harán parte las actividades académicas, la feria del deporte y las peleas, incluyendo la del título mundial.

La Organización Mundial de Boxeo fue fundada hace 64 años y forma parte de las principales organizaciones que vigilan, regulan y otorgan títulos en el boxeo a nivel internacional a través de la promoción de una competencia justa y el bienestar de los deportistas.

Esta iniciativa nace de una alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá, en cabeza del presidente ejecutivo, Ovidio Claros Polanco, y la WBO presidida por Gustavo Olivieri. Esta convención tiene el objetivo de impulsar y fortalecer el turismo deportivo y la economía local.

“Estamos firmemente comprometidos en ser aliados estratégicos de la Organización Mundial del Boxeo. Desde hoy, destinaremos todos nuestros esfuerzos, recursos, red de contactos, programas, infraestructura y servicios para garantizar no solo el éxito de esta visita, sino también el de la Convención Mundial en octubre de 2025”, señaló Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este encuentro tiene la finalidad de mostrar el impacto que tiene el boxeo alrededor del mundo en la inclusión social, el bienestar físico y la formación de nuevos talentos deportivos. Alrededor de 600 participantes de 65 países diferentes llegarán a Bogotá, lo que marcará un hito al superar las recientes ediciones que se realizaron en San Juan, Puerto Rico y Punta Cana, República Dominicana.

La capital colombiana compitió contra países de todo el mundo para hacerse con esta reconocida convención, esto dijo Gustavo Olivieri, presidente de la WBO.

“Esta será una convención histórica, no solo porque Bogotá le ganó la sede a ciudades como: Budapest, Hungría u Orlando; sino también porque es la primera vez que un organismo de boxeo mundial abre las puertas al público en general; esto quiere decir que, no solo los afiliados a la organización dirán presente, sino la comunidad en general, abriendo puertas y alianzas para que las todas personas que se encuentren en Bogotá disfruten de este evento”, afirmó.

Se espera que con la realización de este evento se generen de 500 a 800 nuevos empleos en la ciudad y se recauden cerca de 3 millones de dólares. Además, contará con la presencia de más de 30 emprendedores y empresarios del deporte de Bogotá y región.