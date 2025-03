“El alcalde no sabe para dónde va”: críticas del presidente Petro a Carlos Fernando Galán

Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, donde llegaron miles de asistentes para apoyar las reformas del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro cuestionó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por los cortes de agua.

“Una ciudad que se está quedando sin agua por la codicia (…) Señor Galán, tráigale el agua a Bogotá y no humille al pueblo”, dijo Petro.

Por eso le pidió no degradar la Constitución “que garantiza que funcionen los servicios públicos en Bogotá. ¿Dónde está el agua que es lo esencial para la vida? (…) El alcalde no sabe para dónde va (…) no es posible reponer el daño sino en años logrando que la selva amazónica vuelva a la cordillera oriental, logrando que el agua vuelva a fluir en la Sábana de Bogotá, no hay otra manera de traer agua".

Además añadió que los “especuladores” de tierra y “traficantes” han dejado a 9 millones de bogotanos sin agua.

“Ese es uno de los mayores golpes a la vida que se le puede generar a un pueblo desde las alturas de la élite del poder en Colombia que no quiere soltarlo”, agregó el mandatario.

Escuche W Radio en vivo