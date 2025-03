Novak Djokovic brilla en el Miami Open y opina sobre el futuro del tenis

Desde el Miami Open 2025, Novak Djokovic sigue demostrando por qué es uno de los grandes del tenis. A sus 37 años y ubicado en la quinta posición del ranking mundial, el serbio alcanzó los octavos de final tras vencer al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-1, 7-6(1). Con esta victoria, superó el récord de Rafael Nadal en triunfos en torneos Masters 1000, alcanzando un total de 411.

En ocasiones anteriores, Djokovic ha expresado su preocupación por el futuro del tenis, señalando que disciplinas como el pádel y el pickleball podrían afectar su popularidad en los clubes deportivos. W Radio le preguntó su opinión sobre la creciente presencia de estas disciplinas en torneos ATP, como el Miami Open, que este año cuenta con una cancha de pádel.

“Creo que el futuro, al menos a nivel recreativo en los clubes de tenis, será más bien de clubes de raqueta”, comentó Djokovic. “La popularidad del pickleball en este país está creciendo, pero a nivel global el pádel es aún más grande. Es un deporte excelente para jugadores recreativos que quizá nunca han sostenido una raqueta. Es más fácil de aprender que el tenis, sin duda, y además es divertido, social e interactivo”.

Sobre la posibilidad de que estos deportes tengan un mayor impacto a nivel profesional, Djokovic expresó dudas, pero no descartó su crecimiento: “En el nivel de competencia profesional, no estoy seguro. Pero ¿por qué no? El tenis sigue siendo el rey o la reina de los deportes de raqueta, atrayendo a la mayor cantidad de personas y atención con grandes torneos. Sin embargo, el pádel y el pickleball son deportes relativamente nuevos a nivel global, por lo que será interesante ver su evolución”.

El serbio incluso sugirió la posibilidad de un torneo combinado de deportes de raqueta: “Podría ser divertido organizar una competencia mixta, en la que probemos diferentes deportes de raqueta y veamos qué tan bien nos va en cada uno”.

Finalmente, Djokovic destacó los beneficios de estos deportes para la salud: “Vi un estudio en el que un doctor decía que las personas que practican deportes de raqueta viven más tiempo. Así que, sin duda, hay que jugarlos”.

Además de su desempeño en la cancha, Djokovic también ha compartido momentos de diversión fuera de ella. En sus redes sociales, publicó una foto junto a su equipo jugando un juego de mesa, lo que generó curiosidad sobre su lado más competitivo fuera del tenis. Al respecto, le comentó a La W: “Es uno de los juegos sociales que jugamos. Es un juego de mesa, y sí, es bastante competitivo e intenso, déjenme decirles. No sé si tenemos un video de cómo terminó, o tal vez sí. Mi agente Mark y yo vencimos a Andy y Carlos. Fue increíble. Incluso mejor que una victoria en la cancha. Lo disfruté muchísimo”.

Novak Djokovic enfrentará el martes 25 de marzo a Lorenzo Musetti en los octavos de final del Miami Open 2025.