Defensa de Nicolás Petro denunció a la Fiscalía por dilaciones en el proceso

Barranquilla

Ante el juez, Hugo Carbonó Ariza, el abogado Alejandro Carranza elevó una solicitud de control judicial efectivo sobre la forma y duración de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro.

Según la defensa del exdiputado, se han presentado solicitudes probatorias que no hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes para el caso.

“No hay una sola razón para que nos hubiera sometido la Fiscalía a una solicitud probatoria de una camioneta, que no hace parte de la acusación. No hace parte de la imputación. No existe ninguna razón razonable, lógica, para que haga una solicitud en la que se llama a un testigo para que hable de una camioneta que nada tiene que ver con este caso”, dijo.

De acuerdo con los argumentos de Carranza se estaría registrando “una desviación procesal y dilación injustificada”, que ha impedido el avance a la audiencia de juicio oral durante más de 3 meses, afectando los derechos del procesado.

Asimismo, le pidió al juez del caso intervenir ante la situación y el uso narrativo expansivo en el acto de solicitud de pruebas por parte de la fiscal Lucy Marcela Laborde.

“La audiencia preparatoria, su señoría, inició ya hace meses, como lo sabemos, sin que hayamos podido llegar a la etapa decisión para la admisión de las pruebas”, afirmó Carranza.

Adicionalmente, dijo que la Fiscalía ha prolongado sus solicites probatorias, mediante la lectura fragmentada, extensiva y narrativa de intervenciones que “no delimitan la precisión de los hechos jurídicamente relevantes”.

“Lo único que está ocurriendo es que se está afectando el debido proceso y se está generando una dilación injustificada”, explicó.