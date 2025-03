MinSalud denunció amenazas de “reino muy importante” tras importación de medicamentos para VIH

En medio de la polémica por las dificultades en la entrega de medicamentos y las recientes auditorías de la Superintendencia Nacional de Salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contó en entrevista con La W un enfrentamiento que tuvo con un importante laboratorio extranjero meses atrás.

Según el jefe de la cartera de Salud, lo ocurrido tiene su origen en la decisión del Gobierno colombiano de imponer una licencia obligatoria para acceder al dolutegravir, medicamento usado en el tratamiento del VIH.

Si bien no precisó el origen de lo ocurrido, el funcionario indicó que recibió un reclamo en tono de “amenaza”, aparentemente de un diplomático inconforme con la medida.

La denuncia de Jaramillo es clara: en un momento en que las negociaciones con el laboratorio fallaron, la única opción fue recurrir a la licencia obligatoria para que el Estado pudiera importar y distribuir los medicamentos, algo que no cayó bien en el laboratorio que comercializa el fármaco.

“Me amenazaron de un laboratorio. Un país con el que hemos tenido una relación histórica desde la independencia”, expresó. Si bien no reveló el país ni el laboratorio, “por respeto a las negociaciones”, dio pistas que permitirían deducir que la situación involucra a Reino Unido.

“Nos dijeron que esto podría deteriorar las relaciones con ese reino, pero nuestra prioridad siempre fue la salud de nuestra gente”, agregó.

La licencia obligatoria es una estrategia legal que permite a los países importar medicamentos esenciales, incluso si los titulares de la patente no están de acuerdo.“Con lo que nos costaba tratar a 40 personas antes, hoy podemos tratar a casi 40 veces más”, puntualizó.

Este tipo de medidas no son nuevas en el contexto de políticas de salud pública. En muchos países en desarrollo, la implementación de licencias obligatorias ha sido un recurso utilizado para garantizar el acceso a tratamientos vitales sin ceder a las demandas económicas de las grandes farmacéuticas. De hecho, el Ministro aseguró que esta medida se había planteado con anterioridad “Alejandro Gaviria no fue capaz, se asustó. Lo llamaron de la embajada de Estados Unidos y se asustó porque entonces se iba a acabar el TLC. A mí también me asustaron aquí, pero no me dejé“, aseveró.

El hecho de que el tratamiento ahora le cueste menos al pais representa un paso significativo en el acceso a la salud. Conforme a lo dicho por Jaramillo, la medida beneficia a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, hombres, niños y madres.

